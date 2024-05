Morto dopo due mesi il primo trapiantato col rene di maiale

È morto a 62 anni Richard «Rick» Slayman, il primo uomo a essere stato sottoposto a un intervento di trapianto di un rene di maiale geneticamente modificato. Come riporta il Guardian, Slayman era stato operato nell’ospedale generale del ...

Richard "Rick" Slayman era stato il primo uomo a ricevere un rene di maiale geneticamente modificato . dopo due settimane era stato dimesso dal Massachusetts General Hospital, dove era stato operato, perché in buone condizioni di salute. I medici si ...

Perugia, 8 maggio 2024 – Eseguito all'ospedale di Perugia, per la prima volta in Umbria, un intervento chirurgico per sconfiggere un grave e raro caso di Tumore del rene esteso al cuore. È stato condotto dall'equipe di urologia, diretta dal ...