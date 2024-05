In Norvegia c' è un' isola remota che parla italiano | viaggio alle Lofoten a pesca del nostro stoccafisso

(Di domenica 12 maggio 2024) A Værøy tutti conoscono l'Italia e molti dei suoi piatti, anche se qualcuno non c'è mai stato. «Spediamo quasi tutto da voi», spiega Jarle Andreassen, general manager di una delle quattro aziende dell'norvegese che produce e vende pesce. Nel 1963 suo nonno ha fondato la Astrup, ha più di 70 anni, è untore da tutta la vita e oggi vende la maggior parte del suoto in Italia. «Viviamo grazie allo Skrei, il merluzzo pregiato dell'Artico, è ilmiglior amico». Questa storia comincia da qui: l'odore pungente delloappeso sulle rastrelliere, le facce deitori macchiate dal sole, le navi mercantili che solcano il mare del Nord, lo spettacolo naturale dei fiordi e delle loro acque blu petrolio, le cime montuose dove si sviluppano ...

