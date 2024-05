Per Conte si mette male | i dati preoccupano il padrone del M5s

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 12 maggio 2024) L’attenzione delle prossime elezioni europee è concentrata in larga parte su quello che accadrà nel centrodestra e in particolare alla Lega. Il successo di Salvini di cinque anni fa (34,7%) è un ricordo ormai lontano e oggi si lotta per galleggiare intorno al 10 per cento, possibilmente al di sopra di Forza Italia. Insomma, le elezioni saranno importanti per la conferma della leadership di Salvini. Molto dipenderà da come evolverà la vicenda giudiziaria che ha travolto la Regione Liguria. Meno si parla dell’importanza di queste elezioni per Giuseppe. Diciamo subito che ormai questa forza politica ha solo il nome del Movimento e il garante, Beppe Grillo, che al momento è ben pagato daper consentirgli una leadership indisturbata e senza rotture di scatole. Visto che parliamo di finanziamenti parliamo anche di questo. Il nuovo partito è ...