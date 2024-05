Palermo - turista di 31 anni investita e uccisa | il pirata si costituisce Positivo all’alcoltest

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 - Ha investito e ucciso unapolacca di 31, Patrycja Bartosik Weder, che l'altra notte astava attraversando la strada in corso Tukory, nei pressi della stazione centrale. All'alba, come apprende l'Adnkronos, il '' si è costituito, accompagnato dal suo avvocato. L'uomo, 47, si è presentato al comando della Polizia municipale e viene sentito in queste ore. E' stato denunciato per omicidio stradale. Era alla guida di una Smart ma è risultatoall'alcol test, risultato di poco superiore al limite fissato per legge di 0,5 g/l. Patrycja Bartosik Weder era insieme al marito. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata portata in ospedale, ma era già morta.