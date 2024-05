Un francobollo celebra il primo scudetto della S S Lazio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 12 maggio 2024) AGI - Per i 50 anni delS.S., Poste Italiane comunica che è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy unordinario appartenente alla serie tematica “ lo Sport ” del valoretariffa B pari a 1,25€. Ilè stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.singolo Su un fondino biancoceleste, che richiama i coloriSocietà Sportivae su cui è ripetuto a tappeto il nome del Club, sono riprodotti, rispettivamente a sinistra e a destra, i loghi d'epoca e attualeSocietà; in alto a destra è riprodotto lo ...