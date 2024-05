Come veterani in guerra | Festa della Mamma - il messaggio di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) "Io ho sempre pensato questo: che non è vera la solidarietà femminile". Lo ha detto il presidente del Consiglio,, ospite del podcastdilettante di Diletta Leotta. "Cioè, le donne sono tra loro molto meno solidali di quanto non dicano e secondo me è anchese fossero vittime di questa specie di racconto, in base al quale le donne non dovrebbero mai essere all'altezza di competere con gli uomini: questo le porta naturalmente a competere tra di loro. Tra mamme è tutta un'altra cosa: le mamme sono solidalilo sono ial fronte, gente che ha combattuto lainsieme, perchè è completamente un'altra dimensione di solidarietà", ha aggiunto. Poi sempre il premier ha parlatosua esperienza in politica: "Io l'ho ...