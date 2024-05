Atletica - i 200 si infiammano | staffilata di Hughe - Kerley e Coleman battuti sotto i 20 Bednarek guida la classifica

(Di domenica 12 maggio 2024) Se i velocisti devono ancora scatenarsi sui 100 metri in questa stagione, sul mezzo giro di pista gli animi sono già decisamente molto accesi. Lo statunitense Kenneth, argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha infatti tuonato un imperiale 19.67 nella tappa di Diamond League andata in scena venerdì sera a Doha. L’americano ha migliorato di un centesimo il proprio personale e ha ritoccato di quattro centesimi la miglior prestazione mondiale stagionale, avvicinandosi alla top-10 delle liste all-time. Squillo di rilievo da parte del 25enne, che ha così scavalcato il connazionale e coetaneo Courtney Lindsey (19.71), ora secondo nelle graduatorie annuali alla pari con il botswano Letsile Tebogo (19.71). Fino a stanotte soltanto altri due uomini erano scesila barriera dei venti secondi: l’ugandese Tarsis Gracious Orogot (19.90) e Tapiwanashe ...

Filippo Tortu è settimo all’esordio nei 100 metri al Tom Jones Memorial Invitational di Gainesville, in Florida. Si corre outdoor con 1.7 m/s di vento a favore. La gara la vince il solito Noah Lyles (10.01), che batte al photo finish i connazionali ...

Kenneth Bednarek ha firmato di forza la miglior prestazione mondiale stagionale sui 200 metri, correndo un eccellente 19.67 (1,7 m/s di vento a favore) in occasione della terza tappa di Diamond League andata in scena a Doha (Qatar). Lo statunitense ...

A Doha (Qatar) è andata in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. Ad arricchire la serata è stato il superbo 19.67 corso da Kenneth Bednarek sui 200 metri, senza dimenticarsi ...

Atletica, Bednarek stellare sui 200 in Diamond League. Dos Santos spaventa Warholm, 8.52 dal lungo ma… - atletica, bednarek stellare sui 200 in Diamond League. Dos Santos spaventa Warholm, 8.52 dal lungo ma… - A Doha (Qatar) è andata in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Ad arricchire la ...

Atletica, Kenneth Bednarek straripante: tempo superbo sui 200, rasenta la top-10 all-time. World lead, Lindsey ko - atletica, Kenneth bednarek straripante: tempo superbo sui 200, rasenta la top-10 all-time. World lead, Lindsey ko - Kenneth bednarek ha firmato di forza la miglior prestazione mondiale stagionale sui 200 metri, correndo un eccellente 19.67 (1,7 m/s di vento a favore) in ...

Diamond League: Bellò sotto i 2 minuti sugli 800 metri femminili di Doha con 1'59"83 - Diamond League: Bellò sotto i 2 minuti sugli 800 metri femminili di Doha con 1'59"83 - Del Buono nona sui 1500 femminili, Bruni fallisce i tre tentativi di entrata nell'asta donne mentre Meslek rinuncia ai 1500 uomini.