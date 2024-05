Che tempo che fa - Fabio Fazio saluta i telespettatori | Sogno di intervistare Armani Con Amadeus andremo a cen - ciò che accende il Nove è benvenuto

(Di domenica 12 maggio 2024) Questa sera sul“CheChe Fa” chiude i battenti per questa stagione televisiva.per l’ultima puntata ospiterà in esclusiva la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che ha annunciato la sua candidatura per un secondo mandato in vista delle prossime elezioni europee che si terranno tra il 6 e il 9 giugno. Ci saranno anche Paola Cortellesi, dopo il successo internazionale e la vittoria di 6 David di Donatello con il suo primo film da regista “C’è ancora domani”, Antonello Venditti, per celebrare il quarantennale dell’album “Cuore” che contiene “Notte Prima degli Esami”, a cui seguirà un tour. E infine la leggenda della musica brasiliana Toquinho. Chiude la serata l’appuntamento con “Cheche fa – Il Tavolo” con gli ospiti fissi Mara Maionchi, la Signora ...

MotoGP, i tempi del warm up: in testa Acosta. I risultati - MotoGP, i tempi del warm up: in testa Acosta. I risultati - Dopo le qualifiche e la sprint del sabato, si è tornati in pista a Le Mans per il warm up della MotoGP: i risultati ...

Nella puntata di stasera, il conduttore intervisterà anche Antonello Venditti e Toquinho. Al Tavolo c'è Filippo Tortu - Nella puntata di stasera, il conduttore intervisterà anche Antonello Venditti e Toquinho. Al Tavolo c'è Filippo Tortu - Da Ursula von der Leyen a Paola Cortellesi, Antonello Venditti e Toquinho: ecco tutti gli ospiti oggi 12 maggio 2024 sul Nove a Che tempo che fa di fabio Fazio.

MotoGP, Doppietta KTM nel warm up di Le Mans: Acosta precede Miller, 3° Quartararo - MotoGP, Doppietta KTM nel warm up di Le Mans: Acosta precede Miller, 3° Quartararo - Pedro Acosta si prende la soddisfazione di segnare il miglior tempo nel warm up di Le Mans ... Terzo gradino del podio virtuale per l'eroe di casa fabio Quartararo, che batte per appena un millesimo ...