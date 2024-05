Folli e pericolosi - mai in guerra Salvini affonda il colpo su Monti e Macron

(Di domenica 12 maggio 2024) Matteonon si tira indietro su diversi fronti. A proposito dell'ipotesi di invio anche di truppe italiane in Ucraina, partecipando all'Adunata nazionale degli alpini in corso a Vicenza, il leader della Lega è stato netto, facendo una promessa a tutti gli italiani: “Mi opporrò con tutte le mie forze all'invio di truppe in Ucraina e dovunque, nessun italiano andrà mai infinché ci sarò io. Emmanuele Mariosono. Laè una roba seria. La sola ipotesi la giudico folle e pericolosa”. Il vicepremier e ministro dei Trasporti si è poi soffermato su una proposta di leva: “La Lega ha presentato un progetto di legge per reintrodurre una leva universale di 6 mesi per ragazzi e ragazze, su base regionale. Un servizio di sei mesi ...

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini parla di "ennesima eurofollia da Bruxelles" sulla vicenda Ita-Lufthansa . A una domanda sulle richieste della commissione europea postagli a margine dell'inaugurazione del nuovo svincolo sulla A4 in prossimità ...

Rischia di diventare uno scontro Italia e Unione Europea quello sul matrimonio tra Ita Airways e Lufthansa . La Commissione europea ha avvisato, con 200 pagine, il Tesoro italiano e Lufthansa che l’accordo per l’ingresso in Ita Airways potrebbe ...

« cattedrale nel deserto? Gli investimenti ferroviari in Sicilia dimostrano che il Ponte sullo Stretto fa parte di un grande sistema infrastrutturale che consentirà all’Isola di colmare un gap storico». Lo afferma il ministro dei Trasporti Matteo ...

Spinelli: “Vado in Procura”. Aponte: “Non mi fai paura” - Spinelli: “Vado in Procura”. Aponte: “Non mi fai paura” - Ma noi, insomma, comunque dobbiamo avere… abbiamo bisogno di spazio anche noi, signor Spinelli”. “Ma la soluzione c’è la divisione! Lei (Aponte, ndr) si prende tutto Rubattino, non dietro alle vasche, ...

Salvini: “serve nuova Europa, non diventi colonia islamica e cinese”/ “Serve la pace: più Papa, meno Macron” - salvini: “serve nuova Europa, non diventi colonia islamica e cinese”/ “Serve la pace: più Papa, meno Macron” - Matteo salvini e l'idea di nuova Europa: “le 3 urgenze, migranti, stop alle follie green e tutela agricoltura-pesca. No colonia cinese e islamica” ...

Elezioni europee 2024, Salvini: “Dobbiamo difendere i nostri confini. Le contestazioni a Vannacci La sinistra non cambia mai” - Elezioni europee 2024, salvini: “Dobbiamo difendere i nostri confini. Le contestazioni a Vannacci La sinistra non cambia mai” - Il segretario della Lega Matteo salvini parla delle elezioni europee che si terranno a giugno 2024 e del suo candidato Vannacci.