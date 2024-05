Pronostico e quote Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets gara 4 - NBA 13-05-2024

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 12 maggio 2024) La reazione dei campioni è arrivata e ihanno scelto il momento giusto per entrare nella serie contro i Wolves, vincendo 117-903 al Target Center o più correttamente dominandola e costringendoalla prima battuta di arresto in questi playoff. Non c’è stata partita con il copione rovesciato rispetto a1 InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici