Lucifer 3 su Italia1 | Caino ritrova suo fratello grazie al diavolo? Trame 17 e 24 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 ottobre 2020) Prosegue l’appuntamento con3 su, che a partire dalla scorsa settimana ha dimezzato gli episodii. Come anticipato, a partire dal 10, la rete Mediaset propone le repliche della prima stagione di Manifest che andranno ad occupare lo spazio di Deception, serie conclusasi sabato 3. Andiamo alle anticipazioni. Oggi andrà in onda l’episodio 16 della terza stagione diintitolato Cavia Infernale, di cui vi riportiamo la sinossi: Quando l’indagine per un omicidio rivela il lato oscuro di Hollywood, Chloe mette la sua vita in prima linea per proteggere una vittima innocente. Poi,arriva a progettare un perfetto piano infernale per aiutare ...