Calciomercato Juventus: Dybala via, due club dalla Premier League su di lui (Di venerdì 16 ottobre 2020) Telenovela infinita quella che circonda Paulo Dybala, che puntualmente finisce nelle voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Torino. L'argentino dopo un ottimo finale della scorsa stagione, sta trascorrendo un pessimo periodo, tra infortuni e problemi intestinali che lo hanno tenuto fuori dal campo di gioco per 3 mesi. Domani potrebbe essere addirittura non convocato da Pirlo contro il Crotone, per preservarlo e provare a schierarlo quantomeno un tempo contro la Dinamo Kiev. Intanto ancora sirene di Calciomercato per lui che non ha ancora firmato il rinnovo con la Juventus. Stavolta i rumors arrivano dalla Premier League, che appare sempre più affascinata dai campioni che giocano in Serie A.

