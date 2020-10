Venezia | torna l’acqua alta | Mose sollevato | ma i costi sono elevati

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 15 ottobre 2020) L’acquaad esseree ilviene attivato per la seconda volta. Il sistema di dighe è indispensabile per contrastare la marea, ma i. Ilera entrato per la prima volta in funzione lo scorso 3 ottobre e, a distanza di due settimane,a contrastare l’… L'articolol’acqua, ma iproviene da www.meteoweek.com.