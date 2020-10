Fabrizio Corona, altri 9 mesi di condanna: i legali si ribellano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per l’ex paparazzo dei vip contro il Tribunale di Sorveglianza. Nuova tegola giudiziaria per l’ex paparazzo dei vip, Fabrizio Corona: dovrà infatti scontare nuovamente i 9 mesi di carcere che aveva passato in affidamento terapeutico. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano viene aspramente … Leggi su viagginews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per l’ex paparazzo dei vip contro il Tribunale di Sorveglianza. Nuova tegola giudiziaria per l’ex paparazzo dei vip,: dovrà infatti scontare nuovamente i 9di carcere che aveva passato in affidamento terapeutico. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano viene aspramente …

