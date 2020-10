Totti | “Un incubo l’ultimo anno da giocatore Spalletti cercava il litigio“

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francescotorna a parlare ai microfoni di Vanity Fair in un’intervista che traccia i momenti salienti della carriera da calciatore, compreso l’ultimotormentato sotto la gestione. Ecco un estratto delle dichiarazioni: Qual era la tua ambizione? “Essere come Peppe Giannini, il capitano della Roma della mia giovinezza. Lo identificavo come il principe … L'articolo: “Unl’ultimodail litigio“