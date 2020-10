McKennie positivo al Covid, Juventus in isolamento fiduciario. Il comunicato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un altro caso Covid in Serie A, il secondo che colpisce la Juventus in due giorni. Con una nota ufficiale, i bianconeri hanno comunicato la positività al Coronavirus del centrocampista Weston McKennie. Ora la squadra è in isolamento fiduciario. “Juventus Football Club – si legge – comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston McKennie. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un altro casoin Serie A, il secondo che colpisce lain due giorni. Con una nota ufficiale, i bianconeri hannola positività al Coronavirus del centrocampista Weston. Ora la squadra è in. “Football Club – si legge – comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 del giocatore Weston. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di ...

