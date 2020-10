Giro d’Italia 2020, Almeida: “Il team ha fatto un lavoro perfetto, sono orgoglioso di loro” (Di martedì 13 ottobre 2020) “La mia squadra ha fatto un lavoro perfetto, sono orgoglioso di loro. Sto benissimo, teniamo questa maglia finché possiamo”. Così Joao Almeida dopo il terzo posto nella decima tappa Lanciano-Tortoreto del Giro d’Italia 2020 che gli permette di rafforzare la maglia rosa. Il lusitano della Deceuninck-QuickStep si sta ritagliando uno spazio importante anche tra i media locali. “sono molto felice di questo – prosegue a Rai Sport – Lo facciamo anche per tutti i portoghesi”. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) “La mia squadra haundi loro. Sto benissimo, teniamo questa maglia finché possiamo”. Così Joaodopo il terzo posto nella decima tappa Lanciano-Tortoreto deld’Italiache gli permette di rafforzare la maglia rosa. Il lusitano della Deceuninck-QuickStep si sta ritagliando uno spazio importante anche tra i media locali. “molto felice di questo – prosegue a Rai Sport – Lo facciamo anche per tutti i portoghesi”.

