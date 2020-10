CR7 positivo al Covid Le reazioni di Georgina e della madre

(Di martedì 13 ottobre 2020) La notiziapositività di Cristiano Ronaldo al-19 ha fatto in poco tempo il giro del Mondo e il web si è scatenato. A sostenere il fuoriclasse portogheseJuventus anche la compagnaRodriguez e laha dedicato a CR7 una Storia su Instagram con testo in inglese: “Sei la mia ispirazione”. Mamma Dolores invece ha scritto: “Dio dà grandi battaglie ai grandi guerrieri”. Fonte Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Agenzia_Ansa : #Cr7 positivo al #coronavirus. E' in isolamento e asintomatico. Lo annuncia la federcalcio portoghese a poche ore d… - Sport_Mediaset : +++ Federazione portoghese: #CR7 positivo al #coronavirus +++ #SportMediaset #breakingnews - elsolde_mexico : ?? #ÚltimaHora Cristiano Ronaldo da positivo a Covid-19 - Torinogranatait : Juventus, dopo CR7 positivo il tecnico dell'Under 23 - LuigiBevilacq17 : RT @Pistogolblasta2: +++ ASL DI TORINO: 'CRISTIANO RONALDO POSITIVO AL COVID. SI SOSPENDA IL CAMPIONATO ' +++ #CR7 #SerieA #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : CR7 positivo

L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus. La federcalcio lusitana comunica che il giocatore “sta bene, non presenta sintomi ed è in isolamento”. Dopo la ...Il giovane asso della Francia era euforico sui social per aver preso la divisa di CR7 dopo il match di domenica scorsa con il Portogallo ...