Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “Nel Dpcm colpita solo la movida, ci sono diversi errori” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Nell’ultimo Dpcm ci sono molte cose che potevano essere fatte in maniera diversa. Si è voluto colpevolizzare i contagi che provengono dalle persone che fanno vita notturna o vanno al bar, e questo è sbagliato. Dalla mia esperienza in reparto vedo pochissimi di questi casi mentre vedo molti anziani che vengono contagiati in altri luoghi, come le Rsa. Il virus circola e dare la colpa sempre a qualcuno, punendolo, è un modo sbagliato di intervenire. Meglio meno obblighi e più rassicurazioni su cosa e non fare”. E’ il giudizio del direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, sul nuovo Dpcm varato dal Governo. “Mi aspettavo misure più decise, ad esempio, sui trasporti pubblici – spiega ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) “Nell’ultimocimolte cose che potevano essere fatte in maniera diversa. Si è voluto colpevolizzare i contagi che provengono dalle persone che fanno vita notturna o vanno al bar, e questo è sbagliato. Dalla mia esperienza in reparto vedo pochissimi di questi casi mentre vedo molti anziani che vengono contagiati in altri luoghi, come le Rsa. Il virus circola e dare la colpa sempre a qualcuno, punendolo, è un modo sbagliato di intervenire. Meglio meno obblighi e più rassicurazioni su cosa e non fare”. E’ il giudizio del direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo, sul nuovovarato dal Governo. “Mi aspettavo misure più decise, ad esempio, sui trasporti pubblici – spiega ...

