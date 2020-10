Palermo-Avellino | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Esame da big per l’di Piero Braglia. Dopo il blitz con la Viterbese, i lupi, vanno a caccia del colpo grosso contro il. All’appuntamento in terra siciliana gli irpini ci arrivano con la new entry Fella ma soprattutto con una grossa iniezione di fiducia dopo il successo di sabato scorso. Il tecnico ha potuto lavorare una settimana intera, complice, lo slittamento della gara interna con il Bisceglie. Braglia confermerà il 3-5-2 accantonando, almeno per l’inizio, il tridente. Tra i pali conferma per Forte che va a caccia del secondo clean sheet stagionale; Miceli al centro con Silvestri e Rocchi al suo fianco; mediana muscolare con De Francesco al centro con Aloi e D’Angelo, le fasce saranno prendiate da Ciancio e Tito; in avanti Santaniello e ...