Sotto le molteplici coltellate della moglie | così muore nel giallo Stefano Giaron

Una donna ha ucciso a coltellate il marito nella loro abitazione a Mantova e poi è fuggita. È stata rintracciata oggi dai carabinieri in stato confusionale a Pavullo nel Frignano (Modena), ma l'omicidio risalirebbe a qualche giorno fa. È stata la stessa donna, Elena Scaini, 53 anni, a telefonare oggi ai carabinieri di Pavullo per autodenunciarsi dell'omicidio del compagno di 51 anni, Stefano Giaron.

sdraiata per terra sotto shock con ferite alle braccia e alle mani provocate forse con un coltello. La donna è stata rintracciata dai carabinieri in un bed and breakfast di Pavullo del Frignano dove ...

E analizza i dati sul fenomeno dell’immigrazione nel nostro Paese sotto molteplici aspetti che vanno dalla scuola, al lavoro, all’economia fino all’integrazione. Alla presentazione sono intervenuti ...

sdraiata per terra sotto shock con ferite alle braccia e alle mani provocate forse con un coltello. La donna è stata rintracciata dai carabinieri in un bed and breakfast di Pavullo del Frignano dove ...