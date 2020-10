Giulio Pretelli all’attacco, ecco come difende suo fratello Pierpaolo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giulio Pretelli all’attacco di Manila Gorio, il giovane ha difeso con le unghie e i denti suo fratello Pierpaolo al momento dentro la casa del Gf Vip. foto facebookSi parla di Pierpaolo Pretelli, che questa sera torna con il Grande fratello Vip di cui è uno dei concorrenti e che ieri è stato protagonista di un momento importante nella puntata di Live-non è la D’Urso. Il giovane che al momento sembra avere un flirt con Elisabetta Gregoraci all’interno della casa più spiata d’Italia è stato duramente attaccato da Manila Gorio che ha ammesso di aver avuto una storia con lui prima del Gf. Parole che hanno suscitato l’ira del fratello, molto spesso ospiti di Barbara ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020)all’attacco di Manila Gorio, il giovane ha difeso con le unghie e i denti suoal momento dentro la casa del Gf Vip. foto facebookSi parla di, che questa sera torna con il GrandeVip di cui è uno dei concorrenti e che ieri è stato protagonista di un momento importante nella puntata di Live-non è la D’Urso. Il giovane che al momento sembra avere un flirt con Elisabetta Gregoraci all’interno della casa più spiata d’Italia è stato duramente attaccato da Manila Gorio che ha ammesso di aver avuto una storia con lui prima del Gf. Parole che hanno suscitato l’ira del, molto spesso ospiti di Barbara ...

