Covid, il Governo valuta un dpcm più ‘leggero’: no limitazioni per bar e ristorazione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di mercoledì il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte apporrà la firma sul nuovo dpcm, all’interno del quale saranno contenute alcune disposizione in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19. In prima battuta, e da più parti, era stata avanzata la possibilità che il Governo potesse porre una limitazione oraria all’attività di bar, ristoranti e altri esercizi commerciali. Nella giornata di oggi, però, sembrerebbe che queste iniziative possano non aver luogo. In una nota riportata dall’Agi, che cita fonti di Palazzo Chigi, si legge: “Non c’è nessuna intenzione da parte del Governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, nè di anticiparne ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di mercoledì il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte apporrà la firma sul nuovo, all’interno del quale saranno contenute alcune disposizione in materia di contenimento dell’epidemia da-19. In prima battuta, e da più parti, era stata avanzata la possibilità che ilpotesse porre una limitazione oraria all’attività di bar, ristoranti e altri esercizi commerciali. Nella giornata di oggi, però, sembrerebbe che queste iniziative possano non aver luogo. In una nota riportata dall’Agi, che cita fonti di Palazzo Chigi, si legge: “Non c’è nessuna intenzione da parte deldi chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, nè di anticiparne ...

sostenendo la prevalenza del protocollo Figc firmato lo scorso giugno con il placet del Comitato tecnico scientifico che fa consulenza al Governo da quando è iniziata la pandemia – secondo cui ...

Coronavirus, P.Chigi: nessun coprifuoco e chiusura locali

Roma, 5 ott. (askanews) - "Non c'è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, nè di anticiparne l'orario di chiusura ...

