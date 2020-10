Serie A, Napoli: pressioni indebite della società all’ASL (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Napoli ha fatto pressioni per partire verso Torino sbagliando ad interpretare il regolamento: il punto sulla vicenda. Secondo la Lega Calcio, il Napoli avrebbe fatto pressioni indebite all’ASL pur di ottenere il via libera alla partenza in direzione Torino. Lo segnala il Corriere della Seria ribadendo anche che la società di Aurelio De Laurentiis ha sbagliato a interpretare la circolare sull’isolamento fiduciario e che sulla base del protocollo redatto dalla FIGC con il Cts, il Napoli aveva la facoltà di partire per Torino. Se ciò non dovesse accadere, la Juventus vincerebbe a tavolino per 3-0. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilha fattoper partire verso Torino sbagliando ad interpretare il regolamento: il punto sulla vicenda. Secondo la Lega Calcio, ilavrebbe fattoall’ASL pur di ottenere il via libera alla partenza in direzione Torino. Lo segnala il CorriereSeria ribadendo anche che la società di Aurelio De Laurentiis ha sbagliato a interpretare la circolare sull’isolamento fiduciario e che sulla base del protocollo redatto dalla FIGC con il Cts, ilaveva la facoltà di partire per Torino. Se ciò non dovesse accadere, la Juventus vincerebbe a tavolino per 3-0. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM,… - AmericanSeed76 : RT @tancredipalmeri: Quindi il Napoli ha deciso in coscienza di non partire, interpretando che le disposizioni sanitarie nazionali ribaltin… - agutiyellow : @pisto_gol Maurizio potresti spiegare perché la lega pro ha rinviato Palermo-Potenza mentre la lega serie a non rin… -