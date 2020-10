Un positivo al Covid: salta la conferenza di Gasperini (Di sabato 3 ottobre 2020) Cambio di programma in casa Atalanta. La conferenza stampa di Gasperini prevista alla vigilia di Atalanta-Cagliari è stata annullata per un caso di positività riscontrato nell’ultimo giro di tamponi. L’identità del calciatore non è stata ancora rivelata. La società nerazzurra fa comunque sapere che il giocatore è totalmente asintomatico e si trova in isolamento domiciliare. Il comunicato dell’Atalanta Il club ha reso noto che “in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 ottobre 2020) Cambio di programma in casa Atalanta. Lastampa diprevista alla vigilia di Atalanta-Cagliari è stata annullata per un caso di positività riscontrato nell’ultimo giro di tamponi. L’identità del calciatore non è stata ancora rivelata. La società nerazzurra fa comunque sapere che il giocatore è totalmente asintomatico e si trova in isolamento domiciliare. Il comunicato dell’Atalanta Il club ha reso noto che “in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure ...

