Juve in isolamento fiduciario ma potrà giocare contro il Napoli (Di sabato 3 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Juventus in isolamento fiduciario alla vigilia della sfida col Napoli. La società bianconera fa sapere in una nota che, “nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta nè di calciatori nè di componenti dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo. La società è in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) –ntus inalla vigilia della sfida col. La società bianconera fa sapere in una nota che, “nel corso deilli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta nè di calciatori nè di componenti dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ailli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo. La società è in ...

juventusfc : Gruppo squadra in isolamento fiduciario - Sport_Mediaset : +++ #JUVE, DUE POSITIVI (NON GIOCATORI) AL #COVID: SQUADRA IN ISOLAMENTO. +++ #SportMediaset #BreakingNews - forumJuventus : ?? Juve, squadra in isolamento fiduciario ?? Positivi due membri dello staff ?? Non si tratta nè di giocatori nè di… - Chicca141002 : RT @juventusfc: Gruppo squadra in isolamento fiduciario - Franthegamer1 : RT @SkyTG24: Coronavirus, Juventus in isolamento fiduciario: il match con il Napoli non è a rischio -