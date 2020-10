Coronavirus: contagi in tutte province lombarde, 160 casi nel Milanese (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Quasi 19 tamponi effettuati, più guariti e dimessi, i nuovi casi positivi al Coronavirus sono 393 (di cui 64 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologico) e si registrano in tutte le province. E' il bilancio del bollettino quotidiano sull'emergenza Covid diffuso da Regione Lombardia. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 160 di cui 101 a Milano città, Bergamo 25, Brescia 33, Como 7, Cremona 15, Lecco 5, Lodi 5, Mantova 7, Monza e Brianza 48, Pavia 22, Sondrio 20 e Varese 35. Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Quasi 19 tamponi effettuati, più guariti e dimessi, i nuovipositivi alsono 393 (di cui 64 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologico) e si registrano inle. E' il bilancio del bollettino quotidiano sull'emergenza Covid diffuso da Regione Lombardia. Nel dettaglio i nuoviper provincia: Milano 160 di cui 101 a Milano città, Bergamo 25, Brescia 33, Como 7, Cremona 15, Lecco 5, Lodi 5, Mantova 7, Monza e Brianza 48, Pavia 22, Sondrio 20 e Varese 35.

Agenzia_Ansa : #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tampon… - lucfontana : #coronavirus L’impennata dei contagi: mai così tanti in 5 mesi (via @Corriere) - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 2.548 nuovi contagi e altri 24 morti - clikservernet : Coronavirus, crescono ancora i contagi: sono 2.844 in 24 ore con 118mila tamponi. Altre 27 vittime - Noovyis : (Coronavirus, crescono ancora i contagi: sono 2.844 in 24 ore con 118mila tamponi. Altre 27 vittime) Playhitmusic - -