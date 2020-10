Sassuolo, un anno senza il patron Squinzi: il messaggio social è toccante (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ad un anno dalla scomparsa di Giorgio Squinzi, il Sassuolo ha voluto dedicare alcuni momenti speciali sui campi di Reggio Emilia. Il club ha poi condiviso le immagini ed un pensiero speciale anche via social al suo compianto Presidente.Sassuolo: la dedica per Squinzicaption id="attachment 454329" align="alignnone" width="627" Squinzi (getty images)/captionAttraverso un tweet il Sassuolo ha pubblicato un commosso ricordo del proprio patron: "In memoria di Giorgio Squinzi. Sempre nei nostri cuori, sempre nei nostri pensieri, sempre con noi". Come mostra l'immagine pubblica dalla società, i neroverdi hanno osservato oggi un minuto di raccoglimento per ricordare la memoria del ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ad undalla scomparsa di Giorgio, ilha voluto dedicare alcuni momenti speciali sui campi di Reggio Emilia. Il club ha poi condiviso le immagini ed un pensiero speciale anche viaal suo compianto Presidente.: la dedica percaption id="attachment 454329" align="alignnone" width="627"(getty images)/captionAttraverso un tweet ilha pubblicato un commosso ricordo del proprio: "In memoria di Giorgio. Sempre nei nostri cuori, sempre nei nostri pensieri, sempre con noi". Come mostra l'immagine pubblica dalla società, i neroverdi hosservato oggi un minuto di raccoglimento per ricordare la memoria del ...

