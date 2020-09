Coronavirus, botta e risposta tra Zingaretti e Salvini. Il segretario del Pd: «Con lui l’Italia sarebbe un paese morto». Il leader della Lega: «Che schifo» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembre«Se avesse vinto il nazionalismo, la Lega di Salvini, oggi l’Italia sarebbe un paese morto, senza speranza». A pronunciare queste parole è il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, mentre si trova a un comizio a Legnano, in provincia di Milano, per sostenere la candidatura di Lorenzo Radice a sindaco del Comune. Nel fare il punto sulla gestione dell’emergenza Coronavirus da parte del governo, il leader del Nazareno non ha potuto fare a meno di ragionare intorno all’ipotesi del centrodestra al governo in questa fase complicata per l’Italia, cercando così materiale per attaccare quello che invece è attualmente il partito ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembre«Se avesse vinto il nazionalismo, ladi, oggi l’Italiaun, senza speranza». A pronunciare queste parole è ildel Pd, Nicola, mentre si trova a un comizio a Legnano, in provincia di Milano, per sostenere la candidatura di Lorenzo Radice a sindaco del Comune. Nel fare il punto sulla gestione dell’emergenzada parte del governo, ildel Nazareno non ha potuto fare a meno di ragionare intorno all’ipotesi del centrodestra al governo in questa fase complicata per l’Italia, cercando così materiale per attaccare quello che invece è attualmente il partito ...

mante : Al momento la situazione coronavirus in Europa è sostanzialmente fuori controllo in Spagna, UK e Francia. Va molto… - TeoloMassimo : RT @mante: Al momento la situazione coronavirus in Europa è sostanzialmente fuori controllo in Spagna, UK e Francia. Va molto male in Oland… - NicoliniNadia : RT @mante: Al momento la situazione coronavirus in Europa è sostanzialmente fuori controllo in Spagna, UK e Francia. Va molto male in Oland… - Antonio53816487 : RT @mante: Al momento la situazione coronavirus in Europa è sostanzialmente fuori controllo in Spagna, UK e Francia. Va molto male in Oland… - aldoceccarelli : RT @mante: Al momento la situazione coronavirus in Europa è sostanzialmente fuori controllo in Spagna, UK e Francia. Va molto male in Oland… -