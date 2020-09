Call of Duty: Warzone, al via la Stagione 6 con un trailer che mostra la nuova area metropolitana e molto altro (Di martedì 29 settembre 2020) La Stagione 6 di Call of Duty: Warzone è qui e per l'occasione l'account YouTube ufficiale del franchise ha pubblicato un nuovo trailer che mostra tutte le novità che i giocatori avranno a disposizione per questa Stagione.Il trailer mostra ancora una volta Nikolai e Farah, i due nuovi operatori che lavorano insieme per proteggere e utilizzare le metropolitane a cui avranno accesso. Oltre alle modifiche a Warzone, il nuovo trailer offre anche una rapida occhiata a una serie di operazioni che verranno aggiunte anche al multiplayer competitivo di Call of Duty: Modern Warfare. Questo include: Ground War, Cyber ​​Attack, Domination e ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 settembre 2020) La6 diofè qui e per l'occasione l'account YouTube ufficiale del franchise ha pubblicato un nuovochetutte le novità che i giocatori avranno a disposizione per questa.Ilancora una volta Nikolai e Farah, i due nuovi operatori che lavorano insieme per proteggere e utilizzare le metropolitane a cui avranno accesso. Oltre alle modifiche a, il nuovooffre anche una rapida occhiata a una serie di operazioni che verranno aggiunte anche al multiplayer competitivo diof: Modern Warfare. Questo include: Ground War, Cyber ​​Attack, Domination e ...

