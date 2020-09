Scuola, stabilito il Concorso Straordinario per il 22 ottobre, il PD chiede di posticiparlo (Di lunedì 28 settembre 2020) Il ritorno a Scuola, fortemente voluto dal governo che ha atteposto la riapertura delle stesse dopo aver fornito indicazioni molto precise nel corso dei mesi. Concorso stabilito Al netto di numerose critiche ricevute dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina da parte di sindacati, opposizione politica e anche da parte degli alleati di governo, è stato concordato l’inizio del Concorso Straordinario per il prossimo 22 ottobre, creato per assumere insegnanti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio svolti dal 2008 ad oggi. Assumerà 32mila posti di lavoro al fronte di oltre 64mila richieste, e nonostante sia stato ufficializzato a diversi giorni dalla riapertura delle lezioni, sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di ... Leggi su giornal (Di lunedì 28 settembre 2020) Il ritorno a, fortemente voluto dal governo che ha atteposto la riapertura delle stesse dopo aver fornito indicazioni molto precise nel corso dei mesi.Al netto di numerose critiche ricevute dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina da parte di sindacati, opposizione politica e anche da parte degli alleati di governo, è stato concordato l’inizio delper il prossimo 22, creato per assumere insegnanti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio svolti dal 2008 ad oggi. Assumerà 32mila posti di lavoro al fronte di oltre 64mila richieste, e nonostante sia stato ufficializzato a diversi giorni dalla riapertura delle lezioni, sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di ...

akutagaw4ss_ : Salve a tutti. La madrelingua d’inglese nuova ha appena stabilito che quello che seguono a distanza non possono int… - MASSolid1 : @dilul68 @EuroMasochismo Stamattina mi chiamano da scuola per prendere mio figlio che era stato isolato perché lame… - Gabriel90815871 : COMUNISMO idem NAZISMO L'ha stabilito il Parlamento Europeo il 19 settembre 2019 con una Pronuncia ampiamente motiv… - mi8_paola : ??@VincenzoDeLuca? ha stabilito obbligo mascherina all’aperto ma lo sa che in aula (chiusa!) gli studenti in posizi… - lykaisbbymochi : Divinità DIVINITÀ,,, tu hai stabilito il concetto di divinità quando sei venuta a scuola con un top e una belly cha… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola stabilito Presa di servizio docenti supplenti: entro 24 ore dalla nomina, quando è possibile rinviare Orizzonte Scuola Scuola, partiti oggi a Pisa i servizi di mensa e trasporto secondo i nuovi protocolli anti-Covid

A due settimane dall’inizio della scuola, parte oggi in tutti gli istituti comprensivi pisani il servizio del trasporto scolastico, mentre sono tre gli ...

Nuova organizzazione alla scuola dell’infanzia di Nozzano, è polemica. E scatta lo sciopero dei bambini

No dei genitori degli alunni di cinque anni alle classi miste e non per gruppi di età. Un altro gruppo di mamme e papà contesta la posizione ...

A due settimane dall’inizio della scuola, parte oggi in tutti gli istituti comprensivi pisani il servizio del trasporto scolastico, mentre sono tre gli ...No dei genitori degli alunni di cinque anni alle classi miste e non per gruppi di età. Un altro gruppo di mamme e papà contesta la posizione ...