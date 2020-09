È nato il figlio di Joaquin Phoenix e Rooney Mara: si chiama River… (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Fiocco azzurro per Joaquin Phoenix e Rooney Mara, la coppia di Hollywood ha avuto il primo bambino e ha deciso di chiamarlo River Phoenix, come il fratello dell’attore, premio Oscar per ‘Joker” morte per overdose a soli 23 anni. Sulla gravidanza massimo riserbo da parte della coppia. A svelare la nascita del piccolo è stato infatti il regista Viktor Kossakovsky, in occasione della proiezione del documentario ‘Gunda’, allo Zurich Film Festival. Il film, che segue una scrofa e i suoi piccoli nella loro quotidianità, è prodotto da Joaquin Phoenix, noto attivista vegano, che però non era presente alla proiezione. A svelare la sua assenza è stato Kossakovsky: “Phoenix ha appena avuto un bellissimo bambino, il suo nome è River”, ha annunciato dal palco dello Zurich Film Festival. Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Fiocco azzurro per Joaquin Phoenix e Rooney Mara, la coppia di Hollywood ha avuto il primo bambino e ha deciso di chiamarlo River Phoenix, come il fratello dell’attore, premio Oscar per ‘Joker” morte per overdose a soli 23 anni. Sulla gravidanza massimo riserbo da parte della coppia. A svelare la nascita del piccolo è stato infatti il regista Viktor Kossakovsky, in occasione della proiezione del documentario ‘Gunda’, allo Zurich Film Festival. Il film, che segue una scrofa e i suoi piccoli nella loro quotidianità, è prodotto da Joaquin Phoenix, noto attivista vegano, che però non era presente alla proiezione. A svelare la sua assenza è stato Kossakovsky: “Phoenix ha appena avuto un bellissimo bambino, il suo nome è River”, ha annunciato dal palco dello Zurich Film Festival.

