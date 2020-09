Ritrovato il corpo del militare che ieri si era tuffato in mare a Milazzo per salvare un ragazzo in difficoltà (Di domenica 27 settembre 2020) Il sottufficiale della Guardia costiera Aurelio Visalli, lascia la moglie e due figli. Cordoglio unanime della politica, Conte 'Rende merito' al suo coraggio. I colleghi lo ricordano tra le lacrime: '... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 settembre 2020) Il sottufficiale della Guardia costiera Aurelio Visalli, lascia la moglie e due figli. Cordoglio unanime della politica, Conte 'Rende merito' al suo coraggio. I colleghi lo ricordano tra le lacrime: '...

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovato corpo Milazzo, ritrovato il corpo del sottufficiale annegato per salvare un ragazzo. Di Maio annulla la visita La Repubblica Trovato morto su argine Arno, coltellate

(ANSA) - PISA, 27 SET - Il cadavere di un uomo è stato scoperto nel pomeriggio lungo un argine del fiume Arno a Castelfranco di Sotto (Pisa). Sul corpo vi sono segni evidenti di coltellate. Indagano i ...

