Alessandra Mussolini a Domenica In | travolta dagli insulti in diretta | Fascista e donna di mer***a L' imboscata di Mara Venier

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) "Ma quello che balla conlo sa che sta abbracciando la nipote di un boia della storia mondiale?".Invergognosi dei cosiddetti "antifascisti". Tutta colpa della presenza in studio die il suo partner a Ballando con le stelle, il cubano Maykel Fonts. Per capire il tenore dei commenti dei telespettatori via Twitter, basta leggerne una manciata: "Finta umile, finta simpatica, finta dolce.vera. M***a di". "C'è laIn? AddioIn". Basterebbe cambiare canale, ma l'odio politico e personale in questi casi ha sempre la meglio. ...