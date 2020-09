Ufficiale | Valentino Rossi con Yamaha Petronas nel 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 settembre 2020) Lo avevamo anticipato ieri, ma adesso arriva la notiziacontinuerà a correre in MotoGP nel, con una, e con il team. Il nove volte campione del mondo ha firmato oggi un contratto di un anno con la squadra satellite della casa di Iwata, dove “The Doctor” affiancherà Franco Morbidelli.disporrà di una M1 praticamente, con il supporto diretto della casa nipponica. Finisce così la telenovela italo-malese, che aveva alimentato le voci più disparate. Come, per esempio, l’improbabile ingresso in squadra di Andrea Dovizioso, con annesso ritiro di. Ulteriori dettagli nel link qui sotto....