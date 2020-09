Morata Juventus | lo spagnolo si presenta | “Ora ho più esperienza | sono pronto”

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 25 settembre 2020)- Alvaro, intervenuto in conferenza stampa, si èto ai giornalisti in vista della nuova avventura in maglia bianconera. L’attaccanteè apparso carico e voglioso di iniziare il nuovo percorso: “Mi sento pronto altrimenti non sarei venuto. Citante scelte in attacco, io devo lavorare al servizio della squadra. Tutti i compagni mi conoscono e sanno che darò tutto per aiutarli, per aiutarli a segnare, fare sponde, qualsiasi cosa mi chieda l’allenatore”., logiura amore ai bianconeriha poi aggiunto: “cresciuto molto e devo aspettare la mia opportunità e mettere tutto al ...