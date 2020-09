Lazio: Correa resta, offerta della Juve rifiutata (Di venerdì 25 settembre 2020) Le operazioni di calciomercato della Lazio continuano. Il presidente Lotito e il DS Igli Tare sono riusciti a portare ad Inzaghi alcuni giocatori che andranno a rinforzare il reparto offensivo e difensivo. Il numero uno del club ha promesso però che ci sarà un altro colpo grosso che andrà a chiudere questa finestra di mercato. Claudio Lotito, presidente della Lazio Lazio, le operazioni di mercato In questo momento Inzaghi richiede un fantasista, qualcuno che possa andare a sostituire Luis Alberto o Milinkovic – Savic. La pista più suggestiva è quella legata al nome di Callejón che non si adatterebbe perfettamente al 3-5-2 ma che permetterebbe all’allenatore di cambiare modulo. Il nome dello spagnolo non è l’unico che circola a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 settembre 2020) Le operazioni di calciomercatocontinuano. Il presidente Lotito e il DS Igli Tare sono riusciti a portare ad Inzaghi alcuni giocatori che andranno a rinforzare il reparto offensivo e difensivo. Il numero uno del club ha promesso però che ci sarà un altro colpo grosso che andrà a chiudere questa finestra di mercato. Claudio Lotito, presidente, le operazioni di mercato In questo momento Inzaghi richiede un fantasista, qualcuno che possa andare a sostituire Luis Alberto o Milinkovic – Savic. La pista più suggestiva è quella legata al nome di Callejón che non si adatterebbe perfettamente al 3-5-2 ma che permetterebbe all’allenatore di cambiare modulo. Il nome dello spagnolo non è l’unico che circola a ...

In questo momento Inzaghi richiede un fantasista, qualcuno che possa andare a sostituire Luis Alberto o Milinkovic – Savic. La pista più suggestiva è quella legata al nome di Callejón che non si adatt ...

FORMELLO - Simone Inzaghi ha scelto la sua Lazio per il debutto stagionale. Sabato a Cagliari l’esordio in Serie A, è la prima uscita ufficiale della squadra biancoceleste. Patric c'è: ieri non si era ...

FORMELLO - Simone Inzaghi ha scelto la sua Lazio per il debutto stagionale. Sabato a Cagliari l'esordio in Serie A, è la prima uscita ufficiale della squadra biancoceleste. Patric c'è: ieri non si era ...