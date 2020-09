Trapani, i dipendenti granata alzano la voce: “Vogliono scaricare le colpe su di noi, non riceviamo stipendi da 3 mesi” (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Trapani continua a navigare in acque torbide.A pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie C - che potrebbe slittare a causa del braccio di ferro tra Assocalciatori e Lega Pro -, il Trapani, avversario della Ternana nel Girone C, è alle prese con guai serissimi: i dipendenti club granata, che non hanno ancora ricevuto nemmeno uno degli stipendi arretrati, tanto che nei giorni scorsi non si sono presentati all'allenamento in segno di protesta e i calciatori sono rimasti fuori dai cancelli del ‘Provinciale’.Oggi, gli stessi, hanno provato a far chiarezza, attraverso una lettera, sulle tante problematiche che da mesi ostacolano il lavoro dei dipendenti e dei calciatori granata, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilcontinua a navigare in acque torbide.A pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie C - che potrebbe slittare a causa del braccio di ferro tra Assocalciatori e Lega Pro -, il, avversario della Ternana nel Girone C, è alle prese con guai serissimi: iclub, che non hanno ancora ricevuto nemmeno uno degliarretrati, tanto che nei giorni scorsi non si sono presentati all'allenamento in segno di protesta e i calciatori sono rimasti fuori dai cancelli del ‘Provinciale’.Oggi, gli stessi, hanno provato a far chiarezza, attraverso una lettera, sulle tante problematiche che da mesi ostacolano il lavoro deie dei calciatori, ...

Mediagol : #Trapani, i dipendenti granata alzano la voce: “Vogliono scaricare le colpe su di noi, non riceviamo stipendi da 3… - Mediagol : #Trapani, i dipendenti granata alzano la voce: 'Vogliono scaricare le colpe su di noi, non riceviamo stipendi da 3… - ItaSportPress : Trapani, dipendenti all'attacco: 'Pellino chi sei e che ruolo hai? Ci hai offeso e ci tuteleremo' -… - ilSicilia : #Sport #calcio Calcio, nervi tesi a Trapani. L’attacco dei dipendenti a Pellino: “Vuole scaricare le sue responsabi… - bennygiardina : Il #Trapani oggi non si è ancora allenato (domenica potrebbe non giocare, la @LegaProOfficial finora ha solo minacc… -