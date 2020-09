Tottenham, Mourinho e la richiesta special di un giornalista macedone: “Vorrei una foto con te per mio padre che non c’è più” (Di giovedì 24 settembre 2020) Una conferenza stampa inusuale quella di Josè Mourinho.Il tecnico del Tottenham, ha ricevuto una richiesta particolare da parte del giornalista Igor Aleksandrovic durante la conferenza stampa pre-partita del terzo turno dei preliminari di Europa League che si terrà stasera tra il suo Tottenham e i padroni di casa macedoni dello Shkendija. Aleksandrovic avrebbe chiesto allo ‘special One’ una foto insieme all’allenatore, da incorniciare e porre sulla tomba del padre che era un suo grande fan. “Devo dirti una cosa per conto di mio padre. Ti porto i suoi saluti, ma lui ora è in paradiso. In uno dei momenti in cui la malattia si è aggravata mi ha detto che se mai avessi avuto ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 settembre 2020) Una conferenza stampa inusuale quella di Josè.Il tecnico del, ha ricevuto unaparticolare da parte delIgor Aleksandrovic durante la conferenza stampa pre-partita del terzo turno dei preliminari di Europa League che si terrà stasera tra il suoe i padroni di casa macedoni dello Shkendija. Aleksandrovic avrebbe chiesto allo ‘One’ unainsieme all’allenatore, da incorniciare e porre sulla tomba delche era un suo grande fan. “Devo dirti una cosa per conto di mio. Ti porto i suoi saluti, ma lui ora è in paradiso. In uno dei momenti in cui la malattia si è aggravata mi ha detto che se mai avessi avuto ...

