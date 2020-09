Mettere il sale nelle piante: perchè lo stanno facendo tutti? (Di giovedì 24 settembre 2020) Un team di ricercatori della Carnegie Institution, guidato da Josè Dinneny e Lina Duan, ha scoperto che non tutte le radici sono inibite allo stesso modo dal sale. La ricerca ha per la prima volta rilevato che ad essere sensibile al sale è un sottile strato interno di tessuto nella ramificazione della radice. Lo strato attaccato dal sale attiva un ormone dello stress che fa da campanello d’allarme e ferma la crescita delle radici. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Plant Cell e costituisce una vera e propria “manna” per lo sviluppo di colture resistenti al sale e per la comprensione della risposta allo stress da sale delle piante. La salinità non è tema da poco, attenzione: le Nazioni Unite stimano che colpisce circa ottanta ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020) Un team di ricercatori della Carnegie Institution, guidato da Josè Dinneny e Lina Duan, ha scoperto che non tutte le radici sono inibite allo stesso modo dal. La ricerca ha per la prima volta rilevato che ad essere sensibile alè un sottile strato interno di tessuto nella ramificazione della radice. Lo strato attaccato dalattiva un ormone dello stress che fa da campanello d’allarme e ferma la crescita delle radici. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Plant Cell e costituisce una vera e propria “manna” per lo sviluppo di colture resistenti ale per la comprensione della risposta allo stress dadelle. La salinità non è tema da poco, attenzione: le Nazioni Unite stimano che colpisce circa ottanta ...

Si mettono a strati in uno scolapasta o un setaccio, e fra uno strato e l’altro si sparge del sale grosso. Si lasciano sotto sale per 12 ore. Quest’operazione toglie l’acqua di vegetazione alla ...

