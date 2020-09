L’Allieva 3 Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi intervista doppia, conferenza stampa VIDEO (Di giovedì 24 settembre 2020) L'Allieva 3 conferenza stampa, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi intervista doppia (insieme) Direttamente dalla conferenza stampa de L’Allieva 3, l’intervista doppia a Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi insieme su Spettacolo Italiano per raccontare la terza stagione, e non solo, in onda da domenica 27 settembre su Rai 1. Come ritroveremo Alice e Claudio ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 24 settembre 2020) L'Allieva 3(insieme) Direttamente dallade L’Allieva 3, l’insieme su Spettacolo Italiano per raccontare la terza stagione, e non solo, in onda da domenica 27 settembre su Rai 1. Come ritroveremo Alice e Claudio ...

colorsconfusion : Io non seguo L'Allieva ma Lino Guanciale e Sergio Assisi come fratelli....be'........che direbbi............ - Imprevedibile11 : @aliicapus Eccola! Lino Guanciale, intervista per 'L'Allieva 3' in cui parla dell'amore - Notiziedi_it : Lino Guanciale a Tale e Quale Show, ruolo inedito per l’attore de L’Allieva nella puntata del 25 settembre - peggyslegion : comunque idkw mi sono super distaccata da twitter per quando riguarda il commentare tutte le cose riguardanti lino… - FilmNewsItaly : Lino Guanciale parla de “L’allieva 3”: 'Aspettatevi un gran finale' -

Ultime Notizie dalla rete : L’Allieva Lino Alessandra Mastronardi è L'Allieva modello - Kikapress.com Kikapress