Khedira Juventus, addio alle porte: due top club europei sul tedesco (Di mercoledì 23 settembre 2020) Khedira Juventus – Buone nuove in casa Juve. Il club bianconero ha di fatto invitato Sami Khedira a cercarsi una nuova squadra, giacché considera conclusa l’avventura del tedesco sotto l’ombra della Mole. Se nelle settimane scorse il giocatore aveva opposto una certa resistenza alla proposta di Paratici di trovare una soluzione con rescissione consensuale ( come avvenuto nel caso di Gonzalo Higuain), qualcosa ultimamente sembra essersi smosso. Khedira Juventus, il tedesco in uscita Secondo quanto ribadito da tuttojuve.com, per l’ex Real avrebbe fatto sondaggi importanti non solo il Manchester United, ma anche il Paris Saint Germain, alla ricerca di un profilo d’esperienza da inserire in mediana. A Parigi, poi, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 settembre 2020)– Buone nuove in casa Juve. Ilbianconero ha di fatto invitato Samia cercarsi una nuova squadra, giacché considera conclusa l’avventura delsotto l’ombra della Mole. Se nelle settimane scorse il giocatore aveva opposto una certa resistenza alla proposta di Paratici di trovare una soluzione con rescissione consensuale ( come avvenuto nel caso di Gonzalo Higuain), qualcosa ultimamente sembra essersi smosso., ilin uscita Secondo quanto ribadito da tuttojuve.com, per l’ex Real avrebbe fatto sondaggi importanti non solo il Manchester United, ma anche il Paris Saint Germain, alla ricerca di un profilo d’esperienza da inserire in mediana. A Parigi, poi, ...

