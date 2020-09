“Non dimentico quello che hai fatto”, le aprole di Mara Venier sulla De Filippi (Di martedì 22 settembre 2020) Mara Venier ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui mostra la copertina del settimanale Nuovo Tv, dove la De Filippi le rivolge un elogio. Mara Venier e Maria De Filippi (fonte Instagram @Mara Venier e @mariadeFilippi officialpage)Mara Venier è tornata di nuovo a parlare di sé. Dopo aver condotto in piena emergenza coronavirus Domenica In, con tutte le difficoltà che ne sono conseguite, ora è tornata di nuovo ad allietare le domeniche pomeriggio del pubblico. La conduttrice è molto apprezzata dai suoi fan sia per la sua bravura sia per il suo essere vera e senza peli sulla lingua. Dopo alcuni anni di stop, la donna ha ... Leggi su chenews (Di martedì 22 settembre 2020)ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui mostra la copertina del settimanale Nuovo Tv, dove la Dele rivolge un elogio.e Maria De(fonte Instagram @e @mariadeofficialpage)è tornata di nuovo a parlare di sé. Dopo aver condotto in piena emergenza coronavirus Domenica In, con tutte le difficoltà che ne sono conseguite, ora è tornata di nuovo ad allietare le domeniche pomeriggio del pubblico. La conduttrice è molto apprezzata dai suoi fan sia per la sua bravura sia per il suo essere vera e senza pelilingua. Dopo alcuni anni di stop, la donna ha ...

Radio105 : 'Voglio ricordare bene la sensazione di rinascita' @MarroneEmma ? #Emma #EmmaMarrone #21settembre #Radio105 - Benji_Mascolo : @emanuelahs1 Lo so . Non mi dimentico più - cr2ature : RT @sackylevrai: NON DIMENTICO NIENTE, SAPPIATELO. TEMPO AL TEMPO E OGNUNO AVRÀ DA ME CIÒ CHE SI MERITA... - dozzer1971 : @Glongari Pare il ritorno del figliol prodigo. Solo che io non dimentico, da critico tifoso juventino, quello che M… - paperenjun : io aspetto soltanto un selca jaemin e sicheng non dimentico io e -

Ultime Notizie dalla rete : “Non dimentico De Benedetti: «Domani punta sugli abbonamenti digitali» Corriere della Sera