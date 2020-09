Il ‘pasticcio’ Diawara costa caro alla Roma: sconfitta a tavolino contro il Verona (Di martedì 22 settembre 2020) La decisione del Giudice Sportivo su Verona-Roma. sconfitta a tavolino contro il Verona per una ‘svista’ su Diawara. Roma – E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo su Verona-Roma. Sul campo la sfida è finita 0-0, ma un pasticcio da parte della società giallorossa ha portato ad una vittoria a tavolino della compagine scaligera. La squadra di Fonseca ha inserito negli Under 22 e non negli over Amadou Diawara. Una svista che è costata molto caro alla Roma. L’errore della Roma Una svista che è costata molto ... Leggi su newsmondo (Di martedì 22 settembre 2020) La decisione del Giudice Sportivo suilper una ‘svista’ su– E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo su. Sul campo la sfida è finita 0-0, ma un pasticcio da parte della società giallorossa ha portato ad una vittoria adella compagine scaligera. La squadra di Fonseca ha inserito negli Under 22 e non negli over Amadou. Una svista che èta molto. L’errore dellaUna svista che èta molto ...

