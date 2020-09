GP Catalogna | info e orari TV

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 22 settembre 2020) Archiviato il doubleheader di Misano, ricco i colpi di scena, il motomondiale passa sul tracciato del Montmelo, che chiuderà il mese di settembre. In questo articolo vi proponiamo glie la programmazione TV del GP di, per non perdere nemmeno un giro del vostro sport preferito. GP Emilia Romagna gara MotoGP: Bagnaia domina ma cade! I temi della vigilia sono parecchi. La classe MotoGP lascia l’Emilia Romagna con una classifica che definire corta è riduttivo: i primi quattro sono staccati da soli 4 punti! Il mondiale non ha un vero leader, e le singole gare sono ricchissime di colpi di scena, anche clamorosi. La classe Moto2 è altrettanto intensa, ma a prevalere sono i colori italiani. Classifica alla mano, abbiamo due piloti nostrani che sono ai primi due posti, ma la concorrenza non manca di certo. ...