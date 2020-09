15 relais per wine lovers (e per veri gourmet) (Di martedì 22 settembre 2020) L’estate sta finendo, lasciandoci tra le principali eredità il ritorno dei viaggi in auto (o camper), la riscoperta dell’entroterra a svantaggio delle spiagge e lo sviluppo esponenziale dei dehors nelle città. Ma pure in un anno molto particolare, l’inizio dell’autunno non ha fatto perdere una piacevole tradizione: quella di un soggiorno – breve o lungo che sia – nei wine relais, le strutture legate alle aziende vinicole. Non per forza i colossi del settore, visto che esistono anche realtà medie che si sono ben organizzate. La novità rispetto alle passate stagioni è l’assenza di gran parte dei visitatori stranieri, che avevano raggiunto in qualche zona (Piemonte e Toscana, in primis) il 90% sul totale. Un fenomeno simile a quello che si verifica tuttora nelle città d’arte, che non rende certo felici i proprietari. Ma al tempo stesso, mai come oggi, saranno gli italiani – si parla di un 40% di neofiti – a raggiungere i wine relais per scoprire un mondo affascinante. Leggi su vanityfair (Di martedì 22 settembre 2020) L’estate sta finendo, lasciandoci tra le principali eredità il ritorno dei viaggi in auto (o camper), la riscoperta dell’entroterra a svantaggio delle spiagge e lo sviluppo esponenziale dei dehors nelle città. Ma pure in un anno molto particolare, l’inizio dell’autunno non ha fatto perdere una piacevole tradizione: quella di un soggiorno – breve o lungo che sia – nei wine relais, le strutture legate alle aziende vinicole. Non per forza i colossi del settore, visto che esistono anche realtà medie che si sono ben organizzate. La novità rispetto alle passate stagioni è l’assenza di gran parte dei visitatori stranieri, che avevano raggiunto in qualche zona (Piemonte e Toscana, in primis) il 90% sul totale. Un fenomeno simile a quello che si verifica tuttora nelle città d’arte, che non rende certo felici i proprietari. Ma al tempo stesso, mai come oggi, saranno gli italiani – si parla di un 40% di neofiti – a raggiungere i wine relais per scoprire un mondo affascinante.

Ultime Notizie dalla rete : relais per 15 relais per wine lovers (e per veri gourmet) Vanity Fair.it Bruno Barbieri in Costiera Amalfitana per 4 Hotel: le location top

Bruno Barbieri è il protagonista del reality “4 Hotel” in onda con le nuove puntate su Sky Uno alle 21:15 di ogni martedì. Il programma, come abbiamo imparato a conoscere, ci porta a visitare 4 hotel ...

Lo chef Barbieri con “4 Hotel” a Sorrento, Amalfi e Ravello

Dopo le prime tre puntate in Versilia, nelle Marche e sul Lago di Garda, la trasmissione “4 Hotel” condotta da Bruno Barbieri ritorna in tv, su Sky Uno, domani, martedì 22 settembre 2020 con un nuovo ...

Bruno Barbieri è il protagonista del reality "4 Hotel" in onda con le nuove puntate su Sky Uno alle 21:15 di ogni martedì. Il programma, come abbiamo imparato a conoscere, ci porta a visitare 4 hotel ...Dopo le prime tre puntate in Versilia, nelle Marche e sul Lago di Garda, la trasmissione "4 Hotel" condotta da Bruno Barbieri ritorna in tv, su Sky Uno, domani, martedì 22 settembre 2020 con un nuovo ...