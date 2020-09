Sposo si presenta ubriaco al matrimonio | arriva all’altare con la…

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 21 settembre 2020) Una storia bizzarra ha come protagonista unoche sial suo. La sposa e gli invitati rimangono senza parole quando lo vedonore in “compagnia”. La notiziada Brema, dove gli agenti di Polizia hanno fermato un’auto che procedeva a velocità avanzata. Sull’automobile un uomo in alterato stato d’ebrezza che si stava recando verso la Chiesa dove si sarebbe dovuto sposare. Losi eradurante la festa di addio al celibato, alla quale aveva preso parte proprio la sera prima del. Annebbiato dai fumi del’alcol il futuro marito non era riuscito a svegliarsi in tempo perre alla cerimonia prima della sposa. Atteso ...