Boss In Incognito si sposta al lunedì, la terza puntata il 21 settembre a La Contadina (Di domenica 20 settembre 2020) Boss in Incognito la terza puntata lunedì 21 settembre su Rai 2 protagonista l’azienda La Contadina Boss in Incognito dopo due settimane lascia il martedì e si sposta al lunedì sera dal 21 settembre con la sua terza puntata. E potrà magari sfruttare l’assenza di programmazione alternativa sui canali Rai con Rai 1 e Rai 3 che avranno entrambi speciali su Referendum ed Elezioni Amministrative (follia da tv pubblica). Max Giusti questa settimana ci porta all’interno de La Contadina uno dei marchi più conosciuti nel settore della produzione e vendita della mozzarella di bufala. La formula del programma, creato da ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 20 settembre 2020)inlalunedì 21su Rai 2 protagonista l’azienda Laindopo due settimane lascia il martedì e sial lunedì sera dal 21con la sua. E potrà magari sfruttare l’assenza di programmazione alternativa sui canali Rai con Rai 1 e Rai 3 che avranno entrambi speciali su Referendum ed Elezioni Amministrative (follia da tv pubblica). Max Giusti questa settimana ci porta all’interno de Launo dei marchi più conosciuti nel settore della produzione e vendita della mozzarella di bufala. La formula del programma, creato da ...

Ultime Notizie dalla rete : Boss Incognito Su Rai2 terzo appuntamento con ''Boss in Incognito'' condotto da Max Giusti RAI - Radiotelevisione Italiana Caseificio La Contadina protagonista a “Boss in Incognito”

Boss in Incognito continua a puntare i riflettori sulla Provincia di Salerno. Il fortunato programma di Rai2, condotto da Max Giusti, nella seconda puntata di questa stagione ha acceso le telecamere s ...

Carlo De Riso, chi è: età, carriera, vita privata del “Boss in incognito”

Carlo De Riso, amministratore di Costieragrumi, azienda leader nella produzione di limoni Costa D’Amalfi Igp, è il nuovo “Boss in incognito”. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Carlo De Ris ...

Boss in incognito 2020, Carlo De Riso/ Diretta: 5 mila euro a Gianluca, Domenico…

Arriva il momento del confronto con i suoi dipendenti per Carlo De Riso, il Boss in incognito di questa nuova puntata. Il primo è con Elisa che lo fa commuovere: “Non mi aspettavo certe leggerezze da ...

