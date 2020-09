Tappa a Roma per #cambiagesto, campagna contro i mozziconi di sigaretta (Di sabato 19 settembre 2020) Tappa a Roma per #cambiagesto, campagna contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta. La campagna, promossa e finanziata da Philip Morris Italia con il supporto di H+, E.R.I.C.A. e Retake, fa leva sul senso di responsabilità individuale, incoraggiando l’adozione di comportamenti virtuosi e sostenibili per l’ambiente. abr/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 settembre 2020)perl’abbandono deidi. La, promossa e finanziata da Philip Morris Italia con il supporto di H+, E.R.I.C.A. e Retake, fa leva sul senso di responsabilità individuale, incoraggiando l’adozione di comportamenti virtuosi e sostenibili per l’ambiente. abr/com su Il Corriere della Città.

laboescapes : RT @TerminiTv: C'è ancora una ventina di persone rimaste in zona dopo lo sgombero delle tende a Viale Pretoriano, vicino Termini, a #Roma c… - CorriereCitta : Tappa a Roma per #cambiagesto, campagna contro i mozziconi di sigaretta - TerminiTv : C'è ancora una ventina di persone rimaste in zona dopo lo sgombero delle tende a Viale Pretoriano, vicino Termini,… - Notiziedi_it : Tappa a Roma per #cambiagesto, campagna contro i mozziconi di sigaretta - Italpress : Tappa a Roma per #cambiagesto, campagna contro i mozziconi di sigaretta -

Ultime Notizie dalla rete : Tappa Roma Tappa a Roma per #cambiagesto, campagna contro i mozziconi di sigaretta Il Cittadino di Monza e Brianza L'Italia #cambiagesto, a Roma la campagna contro mozziconi sigarette

Roma, 19 set. (askanews) - Prende il via su tutto il territorio nazionale la campagna di sensibilizzazione #cambiagesto contro la dispersione nell'ambiente dei mozziconi di sigaretta. La campagna, pro ...

Tappa a Roma per #cambiagesto, campagna contro i mozziconi di sigaretta

Tappa a Roma per #cambiagesto, campagna contro i mozziconi di sigaretta ...

L’arcivescovo Redaelli: «Ora fa paura la crisi di gennaio»

Il presidente di Caritas Italiana, guarda in prospettiva alla situazione delle famiglie «I giovani hanno perso la speranza: lasciati a casa senza nulla, sono costretti a ricominciare da capo» ...

Roma, 19 set. (askanews) - Prende il via su tutto il territorio nazionale la campagna di sensibilizzazione #cambiagesto contro la dispersione nell'ambiente dei mozziconi di sigaretta. La campagna, pro ...Tappa a Roma per #cambiagesto, campagna contro i mozziconi di sigaretta ...Il presidente di Caritas Italiana, guarda in prospettiva alla situazione delle famiglie «I giovani hanno perso la speranza: lasciati a casa senza nulla, sono costretti a ricominciare da capo» ...