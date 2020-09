Coronavirus: Francia 13.000 contagi e 123 morti, appello di Macron. La situazione nel mondo (Di sabato 19 settembre 2020) Il presidente francese Macron lancia un appello a lottare contro la pandemia. Dinanzi alla crisi del Coronavirus abbiamo una cosa sola da fare: batterci, batterci, batterci sul fronte sanitario, economico e sociale, ha detto il presidente Leggi su firenzepost (Di sabato 19 settembre 2020) Il presidente franceselancia una lottare contro la pandemia. Dinanzi alla crisi delabbiamo una cosa sola da fare: batterci, batterci, batterci sul fronte sanitario, economico e sociale, ha detto il presidente

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nel #RegnoUnito un nuovo #lockdown non è escluso. La #Francia supera i 10mila casi al giorno. #Macron… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Francia: oltre 13mila nuovi casi in 24 ore #Coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus Francia, record nuovi casi: 13.215 in 24 ore. Da Macron appello a combattere - peoplexplanet : Dai 7 giorni della #Francia alle 3 settimane della #Cina: quanto deve durare la #Quarantena? #COVID19 #coronavirus… - MarcoRandellini : RT @FirenzePost: Coronavirus: Francia 13.000 contagi e 123 morti, appello di Macron. La situazione nel mondo -